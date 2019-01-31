Набиуллина прокомментировала сообщения о размещении в РФ венесуэльского золота
31 января 2019, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала ранее распространенные российскими средствами массовой информации сообщения о хранящемся в РФ запасе золота Венесуэлы.
Как ранее сообщали АН, по информации издания "Новая газета", самолет Boeing 757 в этом месяце совершил два рейса из Москвы в Каракас, перевозя золотой запас Венесуэлы, который хранился в России.
Эльвира Набиуллина опровергла данные о венесуэльском золоте: "Эта информация не соответствует действительности", - сказала глава Центробанка, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.