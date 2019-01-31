СМИ узнали о вывозе из России золота для Венесуэлы

Грузовой самолет Boeing 757 в этом месяце совершил два рейса из Москвы в Каракас. По мнению издания "Новая газета", самолет перевозил золотой запас Венесуэлы, который хранился в России.

Boeing вылетел из Москвы 29 января, совершил посадку в Дубае, затем в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш на территории государства Кабо-Верде в Западной Африке, а после - приземлился в Каракасе.

По данным издания, воздушное судно доставляло ценный груз. В ОАЭ золото меняли на наличные, которые затем доставили в Каракас. По словам источников в Дубае, самолет встречали инкассаторские броневики ЦБ.

Всего сообщается о двух таких рейсах. Журналисты также отмечают, что сразу после них Николас Мадуро сообщил о том, что на улучшение жизни в городах государства будет потрачен 1 млрд долларов.