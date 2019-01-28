"Саботаж": в ДНР оценили мирный план ОБСЕ по Донбассу

Новый план урегулирования ситуации в Донбассе, озвученный спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком, в корне противоречит Минским соглашениям, имеющим статус международно признанного документа. В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по ситуации в Донбассе

Такое мнение выразила в понедельник глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова, пишет ТАСС. По ее словам, в ДНР видят стремление к саботажу Минского процесса со стороны высокопоставленного члена ОБСЕ.

"Он подвергает сомнению эффективность работы этой авторитетной международной организации, несмотря на то, что в его прямые обязанности входит координация и содействие выполнению Минских соглашений", - заявила она.

Никонорова отметила, что любую деятельность по подрыву реализации подписанных в Минске документов, в которых закреплен единственный безальтернативный план мирного урегулирования конфликта, ДНР считает неприемлемой.

Потому глава МИД ДНР призвала Сайдика не ставить под угрозу его профессиональную репутацию и напомнила, что все аспекты мирного урегулирования в Донбассе, согласно комплексу мер, необходимо согласовывать с ДНР и ЛНР.