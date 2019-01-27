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Болтон встал на защиту оппозиции Венесуэлы

27 января 2019, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Болтон встал на защиту оппозиции Венесуэлы
globallookpress.com

Любое насилие в отношении дипломатов США, оппозиционного лидера Хуана Гуаидо или Национальной ассамблеи повлечет за собой "ответ", заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, оно будет расценено как "грубое посягательство на верховенство закона" и приведет к "значительным ответным мерам". При этом, отметим, Болтон не уточнил характер этих мер.

Данное заявление американский советник сделал в своем микроблоге в социальной сети Twitter, передает агентство ТАСС. Напомним, Хуан Гуаидо накануне провозгласил себя президентом Венесуэлы.

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