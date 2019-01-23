Лидер оппозиции стал самопровозглашённым президентом Венесуэлы

Хуан Гуайдо принял присягу в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы. При этом Верховный суд страны отказался признавать законность подобных действий.

Нового президента Венесуэлы признал лидер США Дональд Трамп. Он отметил, что готов использовать всё дипломатическое и экономическое влияние Соединённых Штатов для «восстановления демократии в Венесуэле».

В свою очередь, в Верховном суде Венесуэлы заявили, что любые действия со стороны Национальной ассамблеи не считаются действительными, пока у власти находится оппозиция. Новому президенту пригрозили прокуратурой, передаёт РИА Новости.

«Я этого не боюсь, я боюсь за народ, который переживает очень плохое время», - ответил на угрозы Гуайдо.