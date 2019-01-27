Дипломаты США покинули Венесуэлу

Американские дипломаты покинули посольство в Каракасе. Об этом в воскресенье, 27 января, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своего выступления перед молодежью.

По его словам, из Каракаса уехала последняя группа дипломатов США после того, как 23 января Мадуро заявил о разрыве всех дипломатических отношений с Соединенными штатами.

В течение ближайших 30 дней американская и венесуэльская стороны проведут переговоры по учреждению в обеих странах офисов, представляющих интересы Каракаса и Вашингтона.