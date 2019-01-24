Чубайс предлагает заменить Захарову на Бузову

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил рассмотреть телеведущую Ольгу Бузову в качестве замены официального представителя МИДа Марии Захаровой. Об этом он заявил в интервью Business FM. Чубайс "капитулировал" в споре с Захаровой о причинах бедности россиян

По словам Чубайса, он недооценил мастерство Марии Захаровой, когда, как ранее сообщали "Аргументы Недели", вступил с ней в полемику относительно низкого уровня благосостояния российских граждан.

Анатолий Чубайс иронично заметил, что восхищается "мастерством" Марии Захаровой, но ей, по мнению политика, необходимо двигаться дальше. Причем, в направлении отечественного шоу-бизнеса.

"Ее нужно продвигать дальше. Куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще: и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть", - сказал он.