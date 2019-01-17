Дерипаска подал в суд иск о взыскании с Зюганова 1 миллиона рублей

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски о взыскании с лидера КПРФ Геннадия Зюганова компенсации морального вреда за "оскорбительное и недопустимое" высказывание.

Как сообщила официальный представитель бизнесмена, 9 января Зюганов на заседании Госдумы РФ сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением, пишет ТАСС.

Сторона обвинения расценивает данное заявление политика как оскорбление чести и достоинства, а также как намеренную попытку нанести репутационный ущерб основателю компании "Русал" и ее сотрудникам.