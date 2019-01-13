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В конгрессе США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина
13 января 2019, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
Комитет палаты представителей Соединенных штатов по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина.
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте комитета: "Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не известно. США заслуживают правды", - говорится в тексте, пишет ТАСС.
По словам сопредседателя комитета Элиота Энгеля, члены комитета проведут слушания, чтобы узнать, как "отношения Дональда Трампа и Владимира Путина влияют на национальную безопасность Соединенных штатов Америки.
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