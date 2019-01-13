В конгрессе США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина

Комитет палаты представителей Соединенных штатов по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина. СМИ: Трамп держал в тайне детали своих встреч с Путиным

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте комитета: "Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не известно. США заслуживают правды", - говорится в тексте, пишет ТАСС.

По словам сопредседателя комитета Элиота Энгеля, члены комитета проведут слушания, чтобы узнать, как "отношения Дональда Трампа и Владимира Путина влияют на национальную безопасность Соединенных штатов Америки.