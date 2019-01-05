Чем строительство стены на границе с Мексикой обернулось для США?

Дональд Трамп заявил, что для введения в США режима чрезвычайного положения и строительства стены на границе с Мексикой ему не требуется одобрение конгресса. Произошедший конфликт парализовал работу правительства страны.

Правительство Соединённых Штатов частично приостановило свою работу незадолго до католического Рождества, сообщает РИА Новости. Причиной тому стал отказ демократов в конгрессе утвердить бюджет, $5 млрд. в котором отведено на постройку стены между США и Мексикой.

Президент страны убеждён, что проблема в скором времени будет решена, однако отметил, что готов и к тому, что на решение вопроса потребуются месяцы или даже годы.

"Не думаю, что так будет, но я готов и думаю, что могу говорить и от имени республиканцев в нижней и верхней палатах. Я надеюсь, что это не продлится больше нескольких дней, что очень скоро возобновят работу", - сказал Трамп.