"Нравится или нет": Украина вновь отправляет боевые корабли в Керченский пролив

Украинская сторона намерена вновь отправить свои военные корабли в Керченский пролив. Об этом заявил в четверг советник президента Украины и министра обороны государства Юрий Бирюков.

По его словам, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий. И в следующий раз корабли будут сопровождать международные наблюдатели, передает РИА Новости.

"Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет", - заявил Бирюков. Ранее об этих планах Киева сообщал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.