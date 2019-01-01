В Японии заверили, что россиян не станут выгонять с Курильских островов

В случае передачи части спорных земель Японии, переселения граждан России с Курильских островов не состоится. С решением территориального вопроса должны быть полностью согласны россияне.

Премьер-министр Японии поделился свои мнением по вопросу возможной передачи Курильских островов, сообщает ТАСС. Синдзо Абэ считает, что подобный вопрос может решиться в пользу его страны только при полном согласии жителей Курил. При этом японец заявляет, что переговоры никогда не велись с позиции "уходите отсюда".

"Все, кто сейчас живут на островах - россияне. К сожалению, бывшие жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать", - заметил политик.

По словам Абэ, реализация концепции совместной российско-японской хозяйственной деятельности на Курильских островах будет способствовать построению таких отношений, при которых японцы и россияне смогут жить и работать вместе.