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В Японии заверили, что россиян не станут выгонять с Курильских островов
1 января 2019, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
В случае передачи части спорных земель Японии, переселения граждан России с Курильских островов не состоится. С решением территориального вопроса должны быть полностью согласны россияне.
Премьер-министр Японии поделился свои мнением по вопросу возможной передачи Курильских островов, сообщает ТАСС. Синдзо Абэ считает, что подобный вопрос может решиться в пользу его страны только при полном согласии жителей Курил. При этом японец заявляет, что переговоры никогда не велись с позиции "уходите отсюда".
"Все, кто сейчас живут на островах - россияне. К сожалению, бывшие жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать", - заметил политик.
По словам Абэ, реализация концепции совместной российско-японской хозяйственной деятельности на Курильских островах будет способствовать построению таких отношений, при которых японцы и россияне смогут жить и работать вместе.
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