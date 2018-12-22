Пользователи сети Интернет высмеяли украинского президента Петра Порошенко, который отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225 на своей странице в социальной сети Twitter.

"Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности - и вообще 240 мировых авиарекордов - все это наша легендарная и уникальная "Мрия", - написал украинский лидер.

Большинство пользователей соцсети в комментариях под данным постом напомнили Петру Порошенко, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения.

"Ты же патриот Петя. Это же Наследие Советского прошлого. Нужно его сломать, порезать на метал. Это как памятник Ленину. Будь последователен Петя, или на попятную пошел?", - вопрошают подписчики.

"И за эти 30 рокив Украина не смогла построить ничего подобного советской "Мрие"! Молодец, Петя! Самокритичненько ты выступил", - ехидно отмечает кто-то из пользователей соцсети.