В Сети высмеяли Порошенко за пост о юбилее "украинского" Ан-225
22 декабря 2018, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сети Интернет высмеяли украинского президента Петра Порошенко, который отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225 на своей странице в социальной сети Twitter.
"Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности - и вообще 240 мировых авиарекордов - все это наша легендарная и уникальная "Мрия", - написал украинский лидер.
Большинство пользователей соцсети в комментариях под данным постом напомнили Петру Порошенко, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения.
"Ты же патриот Петя. Это же Наследие Советского прошлого. Нужно его сломать, порезать на метал. Это как памятник Ленину. Будь последователен Петя, или на попятную пошел?", - вопрошают подписчики.
"И за эти 30 рокив Украина не смогла построить ничего подобного советской "Мрие"! Молодец, Петя! Самокритичненько ты выступил", - ехидно отмечает кто-то из пользователей соцсети.
Справжній велетень, володар абсолютного рекорду вантажопідйомності – і загалом 240 світових авіарекордів – все це наша легендарна і унікальна «Мрія». Український гігант АН-225, який за кодифікацією НАТО має ще одне чудове ім'я «Козак».— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 декабря 2018 г.
Сьогодні «Мрія» святкує 30-річний ювілей! pic.twitter.com/S3EDrwtTvq