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Лавров раскрыл, почему Россия не признает ДНР и ЛНР
17 декабря 2018, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня объяснил, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, то потеряет остальную Украину. По словам Лаврова, в России хотят, чтобы на Украине жили комфортно все граждане.
"Если мы хотим сохранить Украину нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живут на Украине, были в комфортном состоянии", – сообщил Сергей Лавров во время трансляции на сайте KP.Ru.
По оценке главы МИД России, в настоящее время украинский режим имеет все черты неонацистского.
"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе", – заявил Сергей Лавров.
На линии соприкосновения на Донбассе Украина сконцентрировала 12 тысяч военнослужащих. "Порошенко готовит новую военную провокацию на границе с Крымом", - заявил Лавров. "Ответ будет такой, что мало не покажется", - подчеркнул главный российский дипломат.
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