Лавров раскрыл, почему Россия не признает ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня объяснил, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, то потеряет остальную Украину. По словам Лаврова, в России хотят, чтобы на Украине жили комфортно все граждане.

"Если мы хотим сохранить Украину нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живут на Украине, были в комфортном состоянии", – сообщил Сергей Лавров во время трансляции на сайте KP.Ru.

По оценке главы МИД России, в настоящее время украинский режим имеет все черты неонацистского.

"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе", – заявил Сергей Лавров.

На линии соприкосновения на Донбассе Украина сконцентрировала 12 тысяч военнослужащих. "Порошенко готовит новую военную провокацию на границе с Крымом", - заявил Лавров. "Ответ будет такой, что мало не покажется", - подчеркнул главный российский дипломат.