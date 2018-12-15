Давос снял запрет на участие РФ в форуме

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения, наложенные на российских бизнесменов. Это позволит официальной делегации правительства России поехать в Давос. Медведев: РФ может отказаться от участия в форуме в Давосе

Источник в кабинете министров сообщил, что в связи с изменением решения организаторов, российская делегация, состав которой будет определен позднее, примет участие в форуме, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ откажется от участия в Давосском форуме, если организаторы мероприятия не снимут ограничения на работу бизнесменов из России.