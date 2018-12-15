Сербия потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за армии Косово

Сербия направила запрос на проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с формированием косовско-албанскими властями армии Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Накануне депутаты парламента самопровозглашенной республики утвердили пакет законопроектов о трансформации легковооруженных сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию.

"Это, в свою очередь, противоречит резолюции 1244, которая предполагает наличие в Косове только международных сил", - рассказал агентству ТАСС осведомленный источник.

Западная группа предложила провести заседание Совбеза ООН в понедельник, 17 декабря, в закрытом режиме. С целью участия в нем Александр Вучич планирует прибыть в Нью-Йорк.

Так как Россия и Запад не смогли прийти к единому мнению по данному вопросу, до начала мероприятия председатель Совбеза ООН продолжит консультации со сторонами.