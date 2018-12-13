Суд в Москве вынес решение депортировать украинскую журналистку

Преображенский суд города Москвы в четверг вынес решение о депортации украинской журналистки Елены Бойко в связи с нарушением правил пребывания на территории Российской Федерации. В Москве нашлась «пропавшая» украинская журналистка

"Принято решение о наложении административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - сообщили журналистам в суде.

Сама журналистка свою вину в нарушении миграционного законодательства России на суде признала, однако попросила не выдворять ее с территории РФ в связи с преследованием СБУ.

Защита намерена обжаловать решение суда о выдворении гражданки Украины с территории России. Об этом сообщила адвокат Бойко Галина Перфильева, передает РИА Новости.