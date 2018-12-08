Дивны дела твои, Господи. Не ищите в этом решении генсека Брежнева глубокого экономического обоснования, политической необходимости или географической целесообразности. Во всём банально виновата женщина!



Как вспоминает на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, выдающийся инженер Олег Константинович Антонов, создатель тяжёлых "Ан", долгие годы был первым заместителем великого Александра Сергеевича Яковлева, дважды Героя Социалистического Труда.



Одна приёмная. Два кабинета. Направо - Яковлев, налево - Антонов. Яковлев выбрал для себя новую секретаршу - в приемную. Девушка 30 лет, иконописной красоты. Прошла аттестацию в КГБ СССР, всё в порядке. Яковлев был почти влюблён. А девушка-секретарь - бывает же такое! - сходу влюбилась в Антонова, а Антонов - в неё! Как остановить этот роман?



Яковлев пошёл к Брежневу и предложил перенести создание больших грузовых «Ан» в Киев. Быстро основать новое производство и перевести туда Антонова, повысив его до генерального конструктора. Брежнев уважал Яковлева. Звал его «Мао» за вальяжность. В Киеве создали новое КБ, Антонов уехал в Киев, там же, вскоре, появился новый завод, а девушка-секретарь... тоже уехала следом за Антоновым и стала его женой.

Так они и поссорились! Антонов стал генеральным конструктором, «Яки» стали «Анами», только тяжёлыми. Яковлев рвал и метал. Эта история здорово подорвала его здоровье.



