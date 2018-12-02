Лавров обратил внимание на связь между инцидентом в Керченском проливе и G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на совпадение по времени провокации ВМС Украины в Керченском проливе и саммита "Большогй двадцатки", где Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как отметил Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия 1", он не сторонник теории заговора и "конспирологических измышлений". Но в мире все чаще перед значимыми событиями случается какая-то провокация.

Адекватность российских партнеров из числа политиков Запада, которые пренебрегают обсуждением серьезных задач, вызывает вопросы, подчеркнул глава ведомства.

Ранее Владимир Путин заявил, что иностранным лидерам было сложно что-либо возразить против его аргументов по инциденту в Керченском проливе. Судовой журнал говорит сам за себя.