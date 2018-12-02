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Политолог раскрыл планы Порошенко по окончании военного положения
2 декабря 2018, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, к каким действиям прибегнет Петр Порошенко по истечении срока военного положения на Украине.
Своими предположениями политолог поделился в эфире ток-шоу "Украинский формат: Итоги". По его мнению, у нынешнего президента Незалежной в данном случае есть только два варианта "выкрутиться" из ситуации.
Первый заключается в том, чтобы убедить своими действиями депутатов Верховной Рады не отказываться от военного положения, действие которого длится 30 дней (начиная с 26 ноября), а продлить его.
Второй (более вероятный по его мнению) сценарий - выступление Петра Порошенко перед гражданами Украины с заявлением о том, что Россия испугалась военного положения, осознав отсутствие перспектив в агрессии.
Во втором случае нынешняя "имитация военного положения" в государстве отменяется, а далее Украина "консолидирует усилия со всем миром для усиления антироссийских санкций и все прочее".
"В Украине мы сейчас фактически имеем имитацию военного положения, всерьез относиться к этому просто невозможно. Я его называю "военное положение супер-лайт", - пояснил Погребинский.
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