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Минобороны : НАТО концентрирует войска у границ России под видом учений

30 ноября 2018, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны : НАТО концентрирует войска у границ России под видом учений
pixabay.com

Страны Североатлантического альянса концентрируют войска и тяжелую технику у российских границ под видом учений. Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Зачем Польше военные базы НАТО?

Зачем Польше военные базы НАТО?

Тяжёлая и бронетанковая техника скапливается в странах Балтии, Польше и других странах. Фомин напомнил журналистам, что во время Второй мировой войны более 600 тысяч советских солдат отдали свои жизни за освобождение Польши, а теперь нынешнее руководство страны собирается открыть там базу США.

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Движение транспорта на трассе Ростов - Ставрополь закрыто

Движение транспорта на трассе Ростов - Ставрополь закрыто

В Ставропольском крае из-за непогоды временно закрыт участок трассы «Ростов-на-Дону - Ставрополь». Ограничение действует от села Донского до Пелагиадского круга, сообщают в ГИБДД.

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МИД РФ назвал причину отмены встречи Трампа с Путиным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в пятницу назвала реальную причину отмены президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В Госдуме нашли способ ответить на планы Украины разместить военную базу США

В Госдуме нашли способ ответить на планы Украины разместить военную базу США

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Украинских офицеров, задержанных в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы

Украинских офицеров, задержанных в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина в пятницу сообщила о том, что задержанные около Крымского полуострова украинские офицеры будут переведены в московские СИЗО.

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Киевский волонтер сообщила об обострении ситуации в Донбассе и новых потерях ВСУ

Киевский волонтер сообщила об обострении ситуации в Донбассе и новых потерях ВСУ

В Киеве приземлился самолет, доставивший украинских военных, которые получили тяжелые ранения в Донбассе. Об этом сообщила Наталья Юсупова, волонтер, оказывающая помощь Вооруженным силам Украины.

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"Объединяя мир": украинский артист балета стал гражданином России

"Объединяя мир": украинский артист балета стал гражданином России

Украинский танцовщик, актер и фотомодель Сергей Полунин получил российский паспорт. Новость об этом и фотографию документа он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

//Общество

Администрация Президента призвала МВД провести рейды против украинцев-нелегалов

Администрация Президента призвала МВД провести рейды против украинцев-нелегалов

Администрация Президента РФ рассмотрела предложение о проведении рейдов, против граждан Украины, нелегально находящихся на территории РФ и направило его в Министерство внутренних дел. Оно появилось в связи с актом агрессии официального Киева

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Ученые назвали специю, помогающую поддерживать здоровье сердца

Ученые назвали специю, помогающую поддерживать здоровье сердца

Ученые назвали помогающую здоровью сердца специю, утверждая, что она позволяет увеличить способность этого органа переносить высокие нагрузки и значительно улучшить качество жизни людей, страдающих от сердечных проблем.

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Тайное прошлое "Мисс Москва", или что скрывает жена короля Малайзии

Тайное прошлое "Мисс Москва", или что скрывает жена короля Малайзии

Бурную молодость «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной, ставшей женой короля Малайзии обсуждают как российские, так и зарубежные масс-медиа. И похож, там есть много интересного, что действительно стоит прятать

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Татьяна Навка рассказала, что собирается работать все новогодние праздники

Татьяна Навка рассказала, что собирается работать все новогодние праздники

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что собирается нарядить ёлку, однако работать в новогодние праздники она прекращать не будет.

//Общество

Эксперт поддержал Диану Гурцкую в борьбе с женским обрезанием

Эксперт поддержал Диану Гурцкую в борьбе с женским обрезанием

Председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, певица Диана Гурцкая призвала отозвать лицензию у одной из московских клиник, которая предлагает услуги женского обрезания для девочек в возрасте от 5 до 12 лет.

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На дом актера сериала "Каменская" напали хулиганы

На дом актера сериала "Каменская" напали хулиганы

Хулиганы бросили банки с черной краской в окна дома российского актера Артема Назарова, который находится в Одинцовском районе Московской области. Правоохранители определяют сумму ущерба и разыскивают напавших.

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Концерты «Аквариума» и «Машины времени» в Киеве могут не состояться

Концерты «Аквариума» и «Машины времени» в Киеве могут не состояться

Поскольку Петр Порошенко ввел запрет на въезд в страну россиянам в возрасте от 16 до 60 лет, концерты Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова, которые должны пройти в Киеве в декабре, теперь под вопросом.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели серьезное ДТП под Тверью, подготовка к Национальной программе развития Дальнего Востока, коррупция в Курганской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Политика

Видео, как необычно поздоровались Путин и принц Саудовской Аравии

Видео, как необычно поздоровались Путин и принц Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана перед началом пленарного заседания G20. Видео с рукопожатием глав государств опубликовано в Сети.

//Политика

Минобороны : НАТО концентрирует войска у границ России под видом учений

Минобороны : НАТО концентрирует войска у границ России под видом учений

Страны Североатлантического альянса концентрируют войска и тяжелую технику у российских границ под видом учений. Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

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Наталья Водянова опубликовала фото с повзрослевшим сыном

Наталья Водянова опубликовала фото с повзрослевшим сыном

Знаменитая модель Наталья Водянова посетила званый ужин вместе с шестнадцатилетним сыном. «Антуан, тебе нашли замену», — пошутила Наталья в комментарии к фотографии с Лукасом.

//Происшествия

В Буэнос-Айресе произошло землетрясение

В Буэнос-Айресе произошло землетрясение

В Аргентине в окрестностях Буэнос-Айреса, где в настоящее время проходит саммит G20, произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Илон Маск призвал людей становиться киборгами

Илон Маск призвал людей становиться киборгами

Экс-глава Tesla, основатель SpaceX Илон Маск предложил человечеству как можно скорее слиться с искусственным интеллектом. Это необходимо, чтобы люди не оказались "шимпанзе в клетке".

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//Происшествия

Теперь можно узнать, кто с кем спал в "Марриотте"

Теперь можно узнать, кто с кем спал в "Марриотте"

Паспортные данные и номера банковских карт 500 млн клиентов сети отелей Marriott были похищены в результате многолетней хакерской атаки. Эти лопухи, имеющие свою службу безопасности, не заметили, что с 2014 года данные их клиентов методично скачиваются.

//Политика

Путин и Трамп на G20 здороваться не стали

Путин и Трамп на G20 здороваться не стали

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не поздоровались на церемонии фотографирования лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе. Организаторы отвели Путину и Трампу места с разных сторон.

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Разведка ДНР: Киев планирует масштабное наступление

Разведка ДНР: Киев планирует масштабное наступление

Подразделения ВС Украины концентрируются на мариупольском направлении для масштабного наступления в декабре, рассказал замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

//Общество

Лимузин Путина в Аргентине назвали "бункером на колесах"

Лимузин Путина в Аргентине назвали "бункером на колесах"

Журналисты Аргентины сравнивают четырехколесных "зверей" - лимузины президентов России и Соединенных Штатов, которые прилетели вместе со своими владельцами в Буэнос-Айрес на саммит G20.

//Политика

Песков анонсировал визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию

Песков анонсировал визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию

Пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. По его словам, подготовка уже идет.

//Политика

Страны G7 сделали заявление по инциденту в Керченском проливе

Страны G7 сделали заявление по инциденту в Керченском проливе

"Большая семерка", в которую входят ФРГ, Япония, США, Канада, Франция, Италия, Великобритания, на уровне глав МИД, совместно с представителем Евросоюза, приняли заявление насчет инцидента в Керченском проливе.

//Общество

Академика Жореса Алферова экстренно госпитализировали в Москве

Академика Жореса Алферова экстренно госпитализировали в Москве

Самочувствие 88-летнего нобелевского лауреата Жореса Алферова, который сегодня был госпитализирован в одну из московских клиник прямо с совещания, улучшилось. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РАН.

//Общество

В Крыму в больнице раздают листы с рекомендациями по распознаванию террористов

В Крыму в больнице раздают листы с рекомендациями по распознаванию террористов

В больнице города Старый Крым распространили информационные листы с рекомендациями по распознаванию людей, готовящих теракты. Судя по описаниям признаков, террористом может быть лишь мусульманин

//В мире

Эксперт назвал закрытие украинской границы опасным для бизнеса

Эксперт назвал закрытие украинской границы опасным для бизнеса

Как сообщалось ранее, Украина запретила въезд на территорию страны для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Проехать на территорию страны можно будет только в ситуациях «гуманитарного характера», таких, как, например, похороны родственника.

//Политика

Макрона не ждали на саммит G20 в Аргентине?

Макрона не ждали на саммит G20 в Аргентине?

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой прибыли в Буэнос-Айрес на саммит G20, но их там никто не встретил. Приветствовать французов должна была вице-президент страны Габриэла Микетти.

//Общество

Опубликовано видео, как в районе Кремля проходят масштабные учения ФСО

Опубликовано видео, как в районе Кремля проходят масштабные учения ФСО

Федеральная служба охраны снова проводит масштабные учения в центре Москвы. Кинологи с собаками отрабатывают поиск и обезвреживание взрывных устройств. А в небе над Кремлем летают вертолеты.

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В Новосибирске 12-летнюю школьницу выгнали из школы, потому что она пришла с голубым цветом волос. Об этом пишет местное издание "Курьер".

//Непознанное

В Аргентине сняли на видео НЛО с красными и зелеными огнями

В Аргентине сняли на видео НЛО с красными и зелеными огнями

В минувшие выходные очевидцы, проезжавшие по Национальной трассе №9 в Аргентине, сняли на камеру необычный НЛО, движущийся вдоль дороги. "Летающую тарелку" обрамляли огни красного и зеленого цветов.

//В мире

Украина ввела процедуру собеседования для иностранцев на въезде в страну

Украина ввела процедуру собеседования для иностранцев на въезде в страну

Госпогранслужба Украины вводит процедуру индивидуального собеседования для всех иностранцев, пересекающих границу страны. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

//Общество

Познер позлорадствовал, узнав про британское гражданство Брилева

Познер позлорадствовал, узнав про британское гражданство Брилева

Владимир Познер в своем блоге позлорадствовал по поводу того, что история с британским гражданством заместителя руководителя ВГТРК Сергея Брилева получила столь серьезную огласку.

//Спорт

МОК признал самбо олимпийским видом спорта

МОК признал самбо олимпийским видом спорта

Как сообщает пресс-служба Международной федерации самбо, на заседании Исполнительного комитета МОК, которое состоялось в Токио, самбо временно признали олимпийским видом спорта.

//Политика

Владимир Путин прибыл в Аргентину

Владимир Путин прибыл в Аргентину

Глава России Владимир Путин прибыл в Буэнос-Айрес, где в ближайшие дни пройдет саммит лидеров стран G20. Сразу из аэропорта президент отправился на встречу с коллегами из стран БРИКС.

//Общество

Из-за военного положения Киев не пустил на Украину солиста Большого театра

Из-за военного положения Киев не пустил на Украину солиста Большого театра

Инцидент произошел в Одесском аэропорту. И артист Большого театра Андрей Меркурьев летел в этот город, чтобы посмотреть собственную постановку. В 2014 году Одесский театр оперы и балета поставил его спектакль «Крик».

//Общество

На Украине объяснили обыски у митрополита "отжимом" Киево-Печерской лавры

На Украине объяснили обыски у митрополита "отжимом" Киево-Печерской лавры

Подготовка почвы для отжима Киево-Печерской лавры для автокефалии — так объяснили происходящее вокруг нее украинские СМИ. В настоящий момент официальный Киев пытается оказать давление на митрополита Павла. Ему вменяют межнациональную рознь. Против него возбуждено уголовное дело.

//Общество

Анна Вырубова: Тайны императорского дворца

Анна Вырубова: Тайны императорского дворца

История жизни Анны Вырубовой до сих пор вызывает интерес, как и у историков, так и у простых обывателей Кто была эта женщина? Близкая подруга и любимая фрейлина императрицы Александры Федоровны - да! Этот факт не вызывает ни у кого сомнений. А дальше… тайна.

//Культура

Ольга Остроумова травмировала ногу на репетиции спектакля

Ольга Остроумова травмировала ногу на репетиции спектакля

В Театре имени Моссовета состоится спектакль с участием популярной 71-летней актрисы Ольги Остроумовой, в котором ей досталась одна из главных ролей. На одной из репетиций постановки актриса получила травму.

//Общество

Игорь Тальков задержан за вождение в нетрезвом виде?

Игорь Тальков задержан за вождение в нетрезвом виде?

Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Москве автомобиль, за рулем которого сидел сын Игоря Талькова. По утверждениям некоторых СМИ, музыкант при этом находился в нетрезвом состоянии.

//В мире

Вассерман указал вероятные места следующих провокаций Порошенко против России

Вассерман указал вероятные места следующих провокаций Порошенко против России

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Американист: Трамп отменил встречу с Путиным из-за внутриполитической игры

Американист: Трамп отменил встречу с Путиным из-за внутриполитической игры

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом он сообщил в своём Twitter.

//Шоу-бизнес

В "Битве экстрасенсов" ответили на обвинения в "продажности" шоу

В "Битве экстрасенсов" ответили на обвинения в "продажности" шоу

Заявления о возможности купить участие в "Битве экстрасенсов" – ложные, они распространяются обиженными участниками и не соответствуют действительности, считает продюсер популярного шоу Мария Шайкевич.

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Эксперт: В браке с Тарантино интимные отношения - не главное

Эксперт: В браке с Тарантино интимные отношения - не главное

Американский режиссёр Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик, сообщает Life. Как известно, они вместе уже долгие годы.

//Здоровье

Медики рассказали, почему опасно ходить без шапки зимой

Медики рассказали, почему опасно ходить без шапки зимой

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//Общество

Массовые посадки в Минске. Лукашенко разбирается с квартирными коррупционерами

Массовые посадки в Минске. Лукашенко разбирается с квартирными коррупционерами

На недавнем республиканском семинар-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси президент страны Александр Лукашенко эмоционально сообщил о поголовном задержании чиновников минского горисполкома, подозреваемых в махинациях с жилым фондом.

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Стали известны подробности обыска у настоятеля Киево-Печерской Лавры

Стали известны подробности обыска у настоятеля Киево-Печерской Лавры

То, что это не простые следственные мероприятия, говорит масштаб следственных действий. Для обыска жилища митрополита Павла, настоятеля Киево-Печерской лавры, СБУ направило целый десант оперативных сотрудников. Сразу три автобуса сбушников прибыло в село Вороньки Бориспольского района

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Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос по поводу обвинения российской стороны в создании провокации в Керченском проливе для влияния на будущие выборы, сказал, что у него две новости для российского лидера.

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Дед Мороз рассказал о желаниях россиян в новогоднюю ночь

Главный Дед Мороз страны посоветовал россиянам, какие желания стоит загадывать на Новый год, а от каких подарков в новогоднюю ночь лучше отказаться, чтобы не остаться в одиночестве.

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Живут же люди! Люксембург – «налоговый рай», вооруженные силы, Шенген, праздники

Живут же люди! Люксембург – «налоговый рай», вооруженные силы, Шенген, праздники

Не всегда наименование, отражает истинную суть вещей, вот и Великое Герцогство Люксембург - это одна из самых маленьких стран в мире, которая, тем не менее, обладает рядом больших достоинств. Это одна из самых богатых стран Европы

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