Страны Североатлантического альянса концентрируют войска и тяжелую технику у российских границ под видом учений. Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Зачем Польше военные базы НАТО?

Тяжёлая и бронетанковая техника скапливается в странах Балтии, Польше и других странах. Фомин напомнил журналистам, что во время Второй мировой войны более 600 тысяч советских солдат отдали свои жизни за освобождение Польши, а теперь нынешнее руководство страны собирается открыть там базу США.