Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал Призыв Украины к Турции о закрытии Босфорского пролива для российских кораблей после инцидента в Черном море.

"Попытки Киева привлечь к себе внимание путём новых неадекватных шагов должны вызывать у мирового сообщества уже не только недоумение, но и закономерное возмущение", - считает Железняк, передает РИА Новости. Он отметил, что власти Киева желают привести к разрушению систему международного морского права, которое сами нарушают, и призывают к этому других. Они стараются запугать украинцев несуществующей российской угрозой.

Противники России «будут бить» по ней с разных сторон, чтобы дезориентировать Москву. С таким предупреждением в разговоре с отечественными журналистами выступил ранее Александр Шерин, представитель Госдумы.