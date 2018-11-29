В Госдуме обозначили направления новых «ударов» противников Москвы по России

Противники России «будут бить» по ней с разных сторон, чтобы дезориентировать Москву. С таким предупреждением в разговоре с отечественными журналистами выступил Александр Шерин, представитель Государственной Думы.

Парламентарий полагает, что за провокацией Украины в Азовском море последует «удар» по союзникам РФ в Азии – Таджикистану и Киргизии. Оппоненты России рассчитывают, что она придет на помощь Душанбе и Бишкеку, заявил Шерин в интервью интернет-изданию ФАН.

Затем, согласно прогнозу депутата, «начнутся события» вокруг Белоруссии. Также Александр Шерин ждет обострения ситуации на каспийском направлении и Корейском полуострове. Какие силы будут осуществлять враждебные России действия, политик не уточнил.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Михаил Делягин назвал простой способ предотвратить новые провокации Киева.