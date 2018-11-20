Литва грозится выйти из Интерпола в случае избрания его главой россиянина

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что власти республики прилагают все возможные усилия для того, чтобы генерал-майор МВД России не был избран главой Интерпола.

Литва даже может поднять вопрос о выходе из Международной организации уголовной полиции, если его главой будет избран представитель Российской Федерации Александр Прокопчук, передает ТАСС.

За резолюцию о немедленном выходе Литвы из Интерпола проголосовали 88 депутатов, 7 воздержались. В сейме считают, что в случае избрания Прокопчука по репутации и правовому нейтралитету будет нанесен огромный удар.

В резолюции сейма Литвы подчеркивается, что генерал-майор МВД РФ Прокопчук является кандидатом от государства, которое "постоянно злоупотребляет системой Интерпола".