Захарова: "новое расследование" Bellingcat по делу Скрипалей - новый анекдот
17 ноября 2018, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Департамента информации и печати в МИД России Мария Захарова назвала анекдотом новое "расследование" британского проекта Bellingcat об Александре Петрове и Руслане Боширове.
Британские власти подозревают россиян Петрова и Боширова в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
16 ноября Вellingcat выпустило материал, в котором говорится, что сотрудники ФСБ оказали влияние на визовый центр Великобритании, чтобы Боширов и Петров получили британские визы без проверки.
Я знала, что этот момент наступит! И он наступил. Bellingcat сам себя вывел на чистую воду. И как", - комментирует Мария Захарова. "... цитирую основную канву: «Сотрудники ФСБ пытались оказать влияние на визовый центр, чтобы помочь оформить британские визы Александру Петрову и Руслану Боширову, которых в Великобритании обвиняют в причастности к инциденту в Солсбери»", - написала официальный представители МИД РФ в Facebook.
По мнению Захаровой, "это анекдот новый": "Сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получить британские визы». Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?". Прекрасно буквально каждое слово. Даже не знаю, что веселее: «без проверки получить визы» или «сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ». Наверное, всё-таки второе. Надо было дописать: а сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере. Класс! Нет предела фантазии у партнёров", - высказалась Мария Захарова.
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