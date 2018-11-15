Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска
15 ноября 2018, 15:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Только что стало известно о том, что глава Южного Урала Борис Дубровский принял решение о смене главы Челябинска. На место градоначальника депутаты Госдумы на внеочередном собрании выберут врио главы города. Оно состоится 20 ноября.
Подробнее о том, почему губернатор принял такое решение, читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".
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