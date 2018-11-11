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Порошенко поднял тему выборов в Донбассе на встрече с Меркель и Макроном

11 ноября 2018, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко поднял тему выборов в Донбассе на встрече с Меркель и Макроном
twitter.com/STsegolko

Президент Украины Петр Порошенко, лидер Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель начали трехсторонние переговоры в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко. 

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