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Порошенко поднял тему выборов в Донбассе на встрече с Меркель и Макроном
11 ноября 2018, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко, лидер Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель начали трехсторонние переговоры в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
Они беседуют в том числе по поводу "фейковых "выборов", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", сообщил пресс-секретарь.
Ранее Петр Порошенко, отвечая на вопрос о том, действительно ли Дональд Трамп не пожал ему руку на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны, обвинил представителей СМИ во вранье.
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