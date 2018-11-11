Порошенко поднял тему выборов в Донбассе на встрече с Меркель и Макроном

Президент Украины Петр Порошенко, лидер Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель начали трехсторонние переговоры в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

Они беседуют в том числе по поводу "фейковых "выборов", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", сообщил пресс-секретарь.

Ранее Петр Порошенко, отвечая на вопрос о том, действительно ли Дональд Трамп не пожал ему руку на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны, обвинил представителей СМИ во вранье.