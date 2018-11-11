Порошенко резко ответил на вопрос о рукопожатии с Трампом

Петр Порошенко, отвечая на вопрос о том, действительно ли Дональд Трамп не пожал ему руку на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны, обвинил представителей СМИ во вранье. Опубликовано видео, как Трамп не стал здороваться с Порошенко в Париже

Украинский лидер Петр Порошенко подчеркнул, что вранье все, что говорит российское телевидение.