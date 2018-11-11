Порошенко резко ответил на вопрос о рукопожатии с Трампом
11 ноября 2018, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко, отвечая на вопрос о том, действительно ли Дональд Трамп не пожал ему руку на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны, обвинил представителей СМИ во вранье.
Украинский лидер Петр Порошенко подчеркнул, что вранье все, что говорит российское телевидение.
Раздражение президента Украины Петра Порошенко можно понять - руку ему Дональд Трамп действительно не пожал. pic.twitter.com/05UKTf4zI7— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 ноября 2018 г.
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