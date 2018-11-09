Москва заявила протест австрийскому послу

В МИД России сообщили, о чем шла беседа с вызванным ранее в дипведомство послом Австрии Йоханнесом Айгнером. Как стало известно, министерство выразило протест в связи с прозвучавшими ранее обвинениями в шпионаже.

«Шаги Вены основаны на подозрениях без доказательств», - говорится в сообщении МИД. Выражено недоумение, почему власти Австрии не захотели обсуждать этот вопрос по имеющимся каналам диалога, а прибегли к «сенсационному вбросу информации в СМИ». МИД отметил, что отношения между двумя странами осложнились.

Ранее Сергей Лавров заявил, что его неприятно удивило отсутствие запроса со стороны Вены для разъяснения ситуации с якобы шпионившим в пользу РФ австрийским отставным полковником.