Москва заявила протест австрийскому послу
9 ноября 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
В МИД России сообщили, о чем шла беседа с вызванным ранее в дипведомство послом Австрии Йоханнесом Айгнером. Как стало известно, министерство выразило протест в связи с прозвучавшими ранее обвинениями в шпионаже.
«Шаги Вены основаны на подозрениях без доказательств», - говорится в сообщении МИД. Выражено недоумение, почему власти Австрии не захотели обсуждать этот вопрос по имеющимся каналам диалога, а прибегли к «сенсационному вбросу информации в СМИ». МИД отметил, что отношения между двумя странами осложнились.
Ранее Сергей Лавров заявил, что его неприятно удивило отсутствие запроса со стороны Вены для разъяснения ситуации с якобы шпионившим в пользу РФ австрийским отставным полковником.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес