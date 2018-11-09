Лавров прокомментировал скандал со шпионажем в адрес РФ в Австрии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его неприятно удивило отсутствие запроса со стороны Вены для разъяснения ситуации с якобы шпионившим в пользу РФ австрийским отставным полковником. Источник шпионского скандала находится западнее Австрии, уверен эксперт

"Если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам…, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснения", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ также выразил сожаление в связи с тем, что западные страны стали все чаще обращаться к "микрофонной, мегафонной дипломатии": "Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно".

Напомним, как ранее сообщали АН, сегодня стало известно, что в Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы: об австрийских ВВС, миграционном кризисе и артиллерийских системах.