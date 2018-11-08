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Стали известны имена людей и названия фирм, попавших под новые санкции США
8 ноября 2018, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
Американское министерство финансов официально сообщило, что власти США расширили санкционный список против РФ по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций.
В списке числятся Александр Басов, Андрей Сушко, Владимир Зарицкий. Под американские санкции попали санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», компании «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект», курорт «Мрия» и Министерство государственной безопасности ЛНР, передает ТАСС.
Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон вводит санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе.
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