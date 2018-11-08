Соединенные Штаты ввели новые санкции

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон вводит санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе.

Кто именно стал объектом новых санкций - не уточняется, Волкер отметил, что это те люди и организации, которые "поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты или которые причастны к серьезным нарушениям прав человека", передает РИА Новости.

Как добавил Курт Волкер, этот шаг "основан на понимании, что Россия по факту контролирует Донбасс на востоке Украины".

О санкциях объявит министерство финансов сегодня, 8 ноября.

Ранее Курт Волкер заявил, что администрация США "каждые месяц-два" будет вводить новые сийские санкции, направленные против России.