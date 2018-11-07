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Политолог: "Трамп не укрепил свои позиции, а лишь сохранил их"
7 ноября 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
По предварительным итогам промежуточных выборов, которые прошли в США 6 ноября, республиканцам удастся сохранить контроль над Сенатом, а демократы выиграют большинство в Палате представителей, сообщает CNN.
По словам кандидата политических наук, американиста Дмитрия Евстафьева, в промежуточных выборах Трампу не удалось укрепить свои позиции, а только сохранить их, как передает НСН.
«Для Трампа это плюс, потому что превалирующие полномочия во внешней политике имеет Сенат, а республиканцы там сохранили большинство. Трамп, во всяком случае, не потерял те возможности проведения внешней политики, которые у него были. Надежды на то, что Трамп укрепит свои позиции, не оправдались», — отметил эксперт.
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