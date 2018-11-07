По предварительным итогам промежуточных выборов, которые прошли в США 6 ноября, республиканцам удастся сохранить контроль над Сенатом, а демократы выиграют большинство в Палате представителей, сообщает CNN.

По словам кандидата политических наук, американиста Дмитрия Евстафьева, в промежуточных выборах Трампу не удалось укрепить свои позиции, а только сохранить их, как передает НСН.

«Для Трампа это плюс, потому что превалирующие полномочия во внешней политике имеет Сенат, а республиканцы там сохранили большинство. Трамп, во всяком случае, не потерял те возможности проведения внешней политики, которые у него были. Надежды на то, что Трамп укрепит свои позиции, не оправдались», — отметил эксперт.