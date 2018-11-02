В Киеве назвали цели и задачи ракетных учений у берегов Крыма

В Херсонской области на полигоне Вооруженных сил Украины "Ягорлык" прошли военные учения с боевыми стрельбами. Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал цель, к которой стремились ВСУ. Украина завершила ракетные стрельбы неподалеку от Крыма

По его словам, учения, из-за которых закрывали воздушное пространство Украины над Черным морем, должны были наглядно показать, как работают системы противовоздушной обороны Незалежной.

Помимо отработки системы противовоздушной обороны, целью было "определение путей модернизации ЗРК, стоящих на вооружении ВСУ, и задач на разработку новых средств ПВО", добавил Турчинов.

Уточняется, что секретарь СНБО лично принял участие в учениях на полигоне. Во время занятий использовались зенитно-ракетные комплексы С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", а также "Оса-АКМ".