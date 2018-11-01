Ракетные стрельбы ВСУ начались под Херсоном

ВСУ начали учения на полигоне «Ягорлик», расположенном в Херсонской области, граничащей с Крымом. Речь идет о боевых стрельбах и контрольно-летных испытаниях зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Эксперт рассказал об опасности испытаний украинских ракет вблизи Крыма

Об этом сообщается на официальной странице командования в Facebook. Руководство испытаниями ведет командующий Воздушными Силами Украины, генерал-полковник Сергей Дроздов. Учения проходят «исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права», - говорится в сообщении.

Для проведения маневров привлечены экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация ВСУ.

Как сообщалось ранее, ВСУ заявили о закрытии 1-4 ноября неба над Черным морем.