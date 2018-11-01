Лидер украинского государства Петр Порошенко прокомментировал введение Россией санкций в отношении 322 граждан, в том числе его сына Алексея, и 68 предприятий Украины. По его словам, меры были ожидаемы.

Порошенко назвал очень достойными людьми попавших в список, отметив, что там его сын, половина администрации, много депутатов, членов правительства. По мнению Порошенко, быть в этом списке - «это как государственная награда», передает РИА Новости. Об этом президент Украины заявил на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.