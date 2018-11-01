Медведев: вводятся санкции в отношении украинских 322 физлиц и 68 юрлиц
Премьер подписал постановление
1 ноября 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о санциях в отношении Украины, которые станут ответными мерами. Документ от 1 ноября 2018 года опубликован на сайте кабмина.
"Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений", - говорится в документе. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.
Как объясняется в постановлении, "специальные экономические меры вводятся в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".
Напомним, президент РФ Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.
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