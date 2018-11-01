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Меркель: выборы на Донбассе противоречат минским договоренностям
1 ноября 2018, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге после встречи с Петром Порошенко заявила, что проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации в Донбассе.
При этом Меркель отметила, что считает важным продолжение особого статуса Донбасса Верховной Радой. Политик добавила, что отсутствует стабильность перемирия в Донбассе и выступила с призывом приложить больше усилий для урегулирования ситуации в регионе.
Визит Меркель в Киев продлится один день. Она планирует встретиться также с Владимиром Гройсманом, депутатами Рады и студентами.
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