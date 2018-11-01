Меркель: выборы на Донбассе противоречат минским договоренностям

Канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге после встречи с Петром Порошенко заявила, что проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации в Донбассе. В ЕС заявили, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям

При этом Меркель отметила, что считает важным продолжение особого статуса Донбасса Верховной Радой. Политик добавила, что отсутствует стабильность перемирия в Донбассе и выступила с призывом приложить больше усилий для урегулирования ситуации в регионе.

Визит Меркель в Киев продлится один день. Она планирует встретиться также с Владимиром Гройсманом, депутатами Рады и студентами.