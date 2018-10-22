Россия может направить в ЦАР дополнительных военных инструкторов

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов находясь в рабочей поездке в Джибути, сообщил, что Россия продолжит оказывать Центральноафриканской Республике (ЦАР) содействие в политическом урегулировании внутреннего конфликта и готова направить в эту страну дополнительный контингент военных инструкторов.

В настоящее время в ЦАР работают пятеро военных и 170 гражданских инструкторов из России, направленных по просьбе властей африканской республики. По словам российского дипломата, если власти ЦАП заявят о необходимости в укреплении безопасности, Россия направит еще военных инструкторов, - сообщается на сайте "Российской газеты". "Когда есть возможность, всегда откликается", - подчеркнул Богданов.

21 октября находящийся в Джибути с рабочей поездкой Богданов был принят президентом этой республики Исмаилом Омаром Гелле и провел встречу с Министром иностранных дел Махмудом Али Юсуфом.

В ходе состоявшихся бесед обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-джибутийских отношений.

При обмене мнениями акцент был сделан на необходимости консолидации усилий в рамках эффективной борьбы с терроризмом, наркотрафиком и пиратством в Аденском заливе и северо-западной части Индийского океана. Особое внимание было уделено проблематике разблокирования конфликтов в регионе Африканского Рога и задаче скорейшей нормализации отношений между Джибути и Эритреей.