Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал мнение председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что выполнить майские указы главы российского государства можно будет только после смягчения внешней политики и санкций. Кудрин признал, что санкции создают риски для темпов роста экономики РФ

Кудрин заявил, что санкции создают риски для темпов роста в ближайшие годы. По его мнению, России улучшить отношения с Западом. По словам бывшего министра финансов России, усиление антироссийских санкций может сделать абсолютно недостижимыми многие задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин, а также привести к рецессии, поэтому целью внешней политики РФ должно быть уменьшение напряженности в отношениях с другими государствами.

В своем комментарии пресс-секретарь Путина подчеркнул, что не столько внешняя политика, сколько международная обстановка оказывает влияние на внутреннюю политику страны.

"Давление наращиваемое, принятие незаконных рестрикций, односторонние действия в экономической области, террористическая угроза, конечно, это все представляет собой минус с точки зрения наших планов по развитию", — отметил Песков. По его словам, несмотря на ряд препятствий, властям удавалось справляться с внешними "вызовами" решением внутренних вопросов.