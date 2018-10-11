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Об отставке главы Забайкальского края Натальи Ждановой
11 октября 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Наталья Жданова была первой женщиной-губернатором в Сибири. Она возглавляла Забайкальский край с 2016 года, и 11 октября ее пресс-служба сообщила, что Жданова написала заявление об отставке в связи с изменившимися обстоятельствами.
Обязанности губернатора Забайкальского края пока исполняет первый заместитель главы регионального правительства Александр Кулаков, - сообщает РИА Новости.
На официальном сайте региона появилось сообщение Натальи Ждановой, в котором она заявила: "Я работала добросовестно и с полной отдачей, делала все от меня зависящее в непростых условиях Забайкалья". "Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня. Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни", - пояснила Жданова.
Сегодня же стало известно об отставках главы Башкортостана Рустэма Хамитова и губернатора Курской области Александра Михайлова.
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