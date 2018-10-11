Как позаботился о себе уходящий курский губернатор
Возглавлявший 18 лет Курскую область Михайлов подал в отставку
11 октября 2018, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
Возглавлявший 18 лет Курскую область губернатор Александр Михайлов подал в отставку. Последние дни в СМИ обуждали возможную смену губернатора Курской области. Александр Михайлов руководил регионом с 2000 года.
Источник РИА Новости сообщал, Михайлова может сменить замглавы Минстроя Андрей Чибис.
В четверг, 11 октября, Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий. "Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!" — заявил Михайлов.
Накануне курский губернатор подписал постановление о дополнительных гарантиях губернатора Курской области после прекращения полномочий. Сегодня на сайте администрации появился соответствующий документ. Согласно подписанному Михайловым постановлению, в течение трех лет после отставки экс-главе региона предоставляется транспортное обслуживание, поездка в Москву на самолете или поезде с супругой два раза в год, беспрепятственный вход в здание администрации, внеочередной прием у губернатора.
Кроме того, предусматривается "сохранение поста охраны" по месту жительства сроком на один год после прекращения полномочий. В документе указано, что "расходы на погребение губернатора покрываются из региональной казны". Данные гарантии действуют три года со дня прекращения полномочий.
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