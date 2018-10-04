Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил создать в Сибири крупный финансово-промышленный центр, чтобы он стал новой "столицей". Шойгу выразил уверенность, что Сибирь и Дальний Восток необходимо продолжать развивать, - сообщает kp.ru.

Глава Минобороны сказал: "А чем можно привлечь сюда людей? Прежде всего, условиями жизни". Как отметил Шойгу, он не раз говорил и сейчас повторяет: "Никакого иного способа, думаю, нет. Поэтому я уже говорил и сейчас повторю: нам надо создавать здесь, за Уралом, крупный финансово-промышленный центр". По его мнению, новая "столица" даст мощный импульс развития сибирским и дальневосточным землям, - сообщает издание "Неизвестная Сибирь".