Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главы МВД США Райана Зинке, который сказал, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию. Министр США пригрозил России морской блокадой

Морозов отметил, что партнеры не договариваются по актуальным международным проблемам, а "опять включают режим угроз", это обескураживает. Россия может и ответить, по его словам, но это только приведет к усилению напряженности.

Морозов добавил в разговоре с RT, что для поддержания мира и безопасности Россия выступает "за диалог и нормальное взаимопонимание".

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МВД США Райана Зинке, назвав это бредом.