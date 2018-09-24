Пушков о словах Помпео и пользе РФ для Украины и Сирии: «Не дождутся»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря Соединенных штатов о том, что от РФ нет пользы как на Украине, так и в Сирии.

По словам российского сенатора, это нонсенс. Пушков посоветовал Помпео поинтересоваться мнением жителей Крыма или благодарных России граждан сирийского государства.

И добавил, что для США была бы польза, если бы РФ позволила американцам «свалить» Асада и превратить Севастополь в базу НАТО. «Но такой "пользы" от нас не дождутся», - резюмировал сенатор.

Напомним, как ранее сообщали АН, в интервью американскому телеканалу Майк Помпео заявил, что Вашингтон вынужден давать отпор Москве и сдерживать Россию везде, где только можно.



