От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии, заявил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что США вынуждены были ввести санкции против Китая, чтобы дать отпор России, от действий которой «нет никакого толка ни на Украине, ни в Сирии».

В интервью американскому телеканалу Майк Помпео заявил, что Вашингтон вынужден давать отпор Москве и сдерживать Россию везде, где только можно, поскольку Москва пыталась вмешаться в американские выборы. Именно поэтому, по его словам, США ввели санкции против Китая в связи с закупками российского оружия.

«Это удручает, ведь в некоторых сферах у нас есть общие интересы. Я тесно взаимодействовал с ними по вопросам борьбы с терроризмом. В мире есть различные места, где наши интересы пересекаются. Но наши страны все еще сильно различаются своими ценностями. От России не было пользы ни на Украине, ни в Сирии», - цитирует «КП» заявление американского госсекретаря.