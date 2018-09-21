Петр Порошенко сообщил, что дал поручение дипломатам распространить в качестве официального документа на Генассамблее ООН ноту о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

"Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что Украина окончательно отошла от советской империи, от Российской империи", - заявил Порошенко, выступая в Киеве. Он добавил, что "фантастический народ возвращается в семью народов Европейского союза", отметив, что отношения с Российской Федерацией дружбой точно назвать нельзя.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил, что нота с уведомлением о непродлении договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между странами направлена в адрес России.