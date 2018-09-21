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Порошенко заявил, что "фантастический" украинский народ возвращается в ЕС

21 сентября 2018, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко заявил, что "фантастический" украинский народ возвращается в ЕС
globallookpress.com

Петр Порошенко сообщил, что дал поручение дипломатам распространить в качестве официального документа на Генассамблее ООН ноту о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

"Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что Украина окончательно отошла от советской империи, от Российской империи", - заявил Порошенко, выступая в Киеве. Он добавил, что "фантастический народ возвращается в семью народов Европейского союза", отметив, что отношения с Российской Федерацией дружбой точно назвать нельзя.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил, что нота с уведомлением о непродлении договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между странами направлена в адрес России.

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