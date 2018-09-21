МИД Украины направил в РФ ноту о непродлении договора о дружбе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил, что нота с уведомление о непродлении договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между странами направлена в адрес России.

Павел Климкин также напомнил, что его ведомство намерено последовательно пересмотреть всю договорно-правовую базу отношений с Россией. Дипломат отказался уточнить подробности, «чтобы Россия не смогла использовать эту информацию против Украины».

В случае соблюдения всех формальных процедур Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанный Россией и Украиной в 1997 году, прекратит действовать с 1 апреля 2019 года. В Москве уже выразили глубокое сожаление в связи с этим деструктивным шагом Киева, сообщает РИА Новости.