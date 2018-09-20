США ввели санкции против Китая

США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу. Об этом сообщается сегодня на сайте минфина США. Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении России

Госсекретарь США Майк Помпео решил ввести так называемые «вторичные санкции» против КНР в соответствии с законом «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). Банковские счета Шанфу в США заморозят, все банковские операции с департаментом заблокируют.

Причиной введений санкций стала закупка 10 истребителей компании "Сухой" и нескольких систем С-400 у РФ, передает ТАСС. Транзакции были осуществлены уже после вступления в силу CAATSA, их обсуждали Департамент подготовки войск и снабжения и "Рособоронэкспорт", находящийся в санкционном списке.