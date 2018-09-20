Асад принес Путину соболезнования по поводу сбитого Ил-20‍

Президент Сирии Башар Асад направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением российского самолета Ил-20 над акваторией Средиземного моря 17 сентября.

«От имени сирийского народа выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского военного самолета Ил-20 в водах Средиземного моря», - говорится в тексте телеграммы.

Ответственность за произошедшее Асад возложил на Израиль. По его словам, Тель-Авив постоянно использует «самые грязные методы для достижения своих низменных целей и осуществления агрессии в регионе».

Напомним, вечером в понедельник, 17 сентября, в Сирии при возвращении на базу Хмеймим исчез самолет Ил-20 ВКС России. Воздушное судно исчезло с радаров во время налета на провинцию Латакия четырех израильских самолетов F-16.